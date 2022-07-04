«Не чувствуем себя младшими братьями «Ак Барса», «Рубина»: «Стрела» подвела итоги сезона

Сегодня в «Татар-информе» прошла пресс-конференция казанской регбийной «Стрелы». Руководство клуба подвело итоги минувшего сезона и анонсировало новый, 55-й в истории казанского регби. Заместитель министра спорта РТ Алмаз Мингулов признался, что в республике следят за выступлениями «Стрелы» и переживают за команду.

«Переживаем и радуемся вашим успехам. Ровно 55 лет назад в Казани состоялся первый регбийный матч. На сегодня этим видом спорта в республике занимаются полторы тысячи человек, а также 500 ребят, тренирующихся в специализированной школе. Но нам нужно расширять географию, пока регби культивируется только в больших городах — Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Арск, Чистополь».

Спортивный директор «Стрелы» Альфред Хисамов подчеркнул прогресс своей команды.

«Год назад мы были шестыми, в прошлом сезоне — четвертыми. Немного не дотянули до медалей. Да, мы отдали в аренду ряд легионеров, но на их место пришли новые игроки, которые должны быть лучше во всем. Более того, теперь нам стало легче вести переговоры с новичками. Это показатель. Раньше приходилось уговаривать игроков, сейчас к нам выстроилась очередь из желающих играть у нас, и мы можем выбирать».

Хисамов считает, что «Стрела» должна быть в пятерке самых популярных клубов Казани.

«В новом сезоне все наши проекты будут посвящены юбилею казанского регби. Это будет отмечено и на клубных майках. А в Казани мы не чувствуем себя младшими братьями «Ак Барса», «Рубина», УНИКСа, «Зенита». Признаю, что нам недостает популярности, хотя эмоции в нашей игре как в хоккее. Регби жесткая, силовая, активная игра. Сразу популярности не достигнуть, но у нас уже сложились тесные отношения со всеми казанскими командами. Футболисты приходили поддержать нас на финише прошлого сезона. Профессиональный спорт это витрина республики, и не важно, какой именно вид спорта, одно дело делаем. С другой стороны, есть некоторый лимит по маркетинговым акциям. Словом, мы должны быть в пятерке лучших клубов РТ. К тому же благодаря тесной поддержке руководства республики мы постоянно чувствуем эту поддержку, иначе бы не добились бы столь большого игрового прогресса».

Капитан «Стрелы» Магомед Давудов рассказал об атмосфере в команде, коротком перерыве между сезонами и пояснил с улыбкой, что рабочим языком в команде является татарский.

«С хорошим настроением подошли к сезону. За короткий перерыв не успели забыть комбинации, хотя толком не отдохнули, но и не потеряли форму. Есть варианты варьирования состава. Не думаю, что будут сложности из-за трехнедельного перерыва между чемпионатами. Посмотрим».

Кроме того, Давудов прояснил ситуацию с игровой дисциплиной в «Стреле», не считая это проблемой.

«В чемпионате России судьи стали заходить в нашу раздевалку до игры! Чем сбивают с толку игроков. По сравнению с предыдущим сезоном мы стали получать меньше желтых карточек. На любой матч мы выходим заряженными, не в шахматы же играем».

Главный тренер команды Джей Пи Нил коротко охарактеризовал состояние команды перед стартом в сезоне.

«Новый сезон, новый опыт. Очень небольшой перерыв. Главная проблема — побыстрее адаптировать наших новичков под клубную систему, нашим тренировкам. Когда адаптация пройдет, мы станем одной командой. Верим в удачу. Уже 7 июля начнем первый тур чемпионата по регби-7 в Пензе. Надеюсь на хорошее развитие».

Еще до начала пресс-конференции руководители команды торжественно вручили клубные майки двум сегодняшним новичкам, о которых еще не успела рассказать клубная пресс-служба. Примечательно, что оба являются действующими игроками национальной сборной России.

Это 26-летний уроженец Казани Герман Давыдов, перешедший из «ВВА-Подмосковье». «Я очень рад вернуться домой. Не терпится поработать с Джей Пи.Нилом. А ребят всех знаю», – сказал игрок

И 28-летний уроженец Москвы Никита Вавилин, перешедший в «Стрелу» из столичной «Славы». «Я знаком со многими ребятами, наслышан о профессионализме «Стрелы». Хочу прочувствовать это на себе», – заявил регбист.