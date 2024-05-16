Немой фильм «Булат Батыр» открыл Республиканский фестиваль архивного кино в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кинороман 1927 года «Булат Батыр» открыл Республиканский фестиваль архивного кино в Казани. Показ состоялся в кинотеатре «Мир».

Фестиваль приурочен к столетию ГБУК «Татаркино».

«Богатейшая история татарского кино была глубоко запрятана все это время. В государственном архиве есть оцифрованные пленки, есть большая коллекция казанской кинохроники в киножурнале „Волга широкая“, но структурированно в формате тематического фестиваля зрителю этот материал еще не подавали», — рассказала директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Миляуша Айтуганова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

К юбилею учреждения организаторы просмотрели архивные киноленты – материала оказалось достаточно для проведения многомесячного фестиваля. Он будет проходить не только на площадках Казани, но и в скверах и парках всего Татарстана, где есть возможность кинопоказа.

«Каждое лето у нас акция киносреда. В этом году мы превратили ее в фестиваль архивного кино. Каждую неделю будут демонстрироваться фильмы разной тематики», — рассказала она.

Архив «Татаркино» содержит около 13800 единиц киноматериала. Однако многие интересные картины просто хранятся, а потому неизвестны зрителю.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Организаторы считают, что такие ленты могут стать новым трендом, так как в последние несколько лет вызывают все больший интерес у молодежи. Ролики с видами старой Казани набирают тысячи просмотров. Молодые люди тянутся к документалистике.

«Сегодня, казалось бы, архивная работа, немое кино, но люди в зале были заинтересованы. Это настоящие зрители. Это не „Чебурашка“ и не „Холоп“ — картина требует совершенно другого интеллекта», — поделилась впечатлениями Айтуганова.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В прошлом году в Присутственный местах Казанского Кремля демонстрировались фрагменты «Булат Батыра» под оркестровую музыку. В этот раз показ сопровождала один тапер, пианистка Алсу Абдуллина. Музыкант заранее просмотрела картину и подобрала к ней музыку. В фильме присутствует основная тема, но в каждой сцене слышен свой характер. Электронное звучание не производит диссонанса — работа Абдуллиной звучит аутентично немой картине начала прошлого века.