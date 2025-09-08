«Не быть только моногородом»: Магдеев – о росте малого и среднего бизнеса в Челнах

Фото: © Салават Камалетдинова / «Татар-информ»

В Набережных Челнах продолжается активное развитие малого и среднего предпринимательства. В городе функционируют 27 тысяч субъектов этой сферы, что на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В предпринимательском секторе трудятся 130 тысяч человек. Об этом на аппаратном совещании сообщила заместитель руководителя администрации Наталия Кропотова.

Особенно растет число самозанятых: по сравнению с прошлым годом их количество увеличилось более чем на треть и достигло 56 645 человек. Продолжается работа программы поддержки предпринимательства для безработных: за отчетный период 23 человека открыли собственный бизнес с господдержкой на общую сумму 3,3 миллиона рублей.

Мэр города Наиль Магдеев отметил значимость диверсификации экономики. «КАМАЗ – это наша основа, город и завод связаны единым организмом. Но наряду с развитием КАМАЗа важно развивать другие виды бизнеса, не связанные с автомобилестроением. Сегодня доля КАМАЗа в валовом территориальном продукте уменьшается, а доля других секторов растет, экономика становится более устойчивой», – заявил градоначальник.

Он также подчеркнул необходимость развития предпринимательства в целом.

«Не быть только моногородом. Инструмент ТОР для этого и предназначен, чтобы развить новые виды бизнеса. В критических условиях могут быть нужны и важны для города занятость, зарплата. Поэтому у нас есть все возможности, коллеги, как бы сложно ни было дальше развивать экономику нашего города», – призвал Магдеев.

По словам мэра, за последние годы в других секторах экономики открыто около 50 новых заводов и фабрик, создано почти 11 тысяч рабочих мест.