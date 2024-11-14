«Не было причин их убивать»: мать, которая подожгла дом с детьми, выслушала приговор

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Благодаря снисхождению присяжных ей назначили две трети срока»

Верховный суд Татарстана сегодня арестовал по требованию прокурора признанную присяжными виновной в поджоге дома в Саитово Ильмиру Гарданову, выслушал ее последнее слово и вынес приговор.

Ее признали виновной и назначили 13 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы на один год. Женщина до последнего стояла на своем и отказывалась признавать вину, в последнем слове она заявила, что ничего не поджигала и убивать никого не хотела, так как у нее не было на это никакого умысла.

Как ранее и сообщал «Татар-информ», благодаря решению присяжных о снисхождении Ильмире Гардановой назначили только 2/3 от максимального срока, а учитывая, что женщинам не назначают пожизненное заключение, ее срок уменьшился с 20 до 13 лет. Изначально государственные обвинители запрашивали для нее 13 лет и 3 месяца, но из-за смягчающих обстоятельств – положительной характеристики и отсутствия судимостей ранее – три месяца ей скостили.

Напомним, в июне прошлого года в деревне Саитово Тукаевского района произошла страшная трагедия, которая унесла жизни семерых человек. Тогда в доме, где жила семья Ильмиры Гардановой, вспыхнул пожар. Ее муж, брат, мать и четверо детей находились в доме, все они погибли в огне. Ильмира же в момент возгорания находилась на приусадебном участке.

Позже эксперты обнаружили на пепелище следы горючего вещества – это стало основанием предполагать, что причиной стал поджог. Против Ильмиры Гардановой возбудили уголовное дело по статье об уничтожении имущества путем поджога, но позже от нее отказались из-за отсутствия ущерба, осталась статья об убийстве семи человек, в том числе несовершеннолетних, совершенном общеопасным способом и с особой жестокостью.

«Села на лавочку и смотрела, как горит ее семья»

«Мы собрались с единственной и очень важной целью – подвести итог сложной и кропотливой работы. Принять непростое, но нужное и важное решение», – с этих слов начинала свое выступление в прениях старший прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Татарстана Элина Ильясова. Она рассказывала, что в день трагедии мирную послеобеденную жизнь в тихой и спокойной деревне Саитово облетела страшная весть – горит дом, а в нем и вся семья.

«Через минуту после начала пожара соседка Гардановой со слезами на глазах позвонила в службу “112” и сообщила о произошедшем: “Горит дом, в нем есть люди, кричат дети!” Все соседи, ставшие невольными очевидцами событий, начали звонить в службу спасения. Звонки были ото всех, кроме матери горящих заживо детей – Ильмиры Гардановой. Все соседи и спецслужбы пытались потушить пожар, но усилия были тщетны, дом сгорел как щепка, дотла. Все члены семьи сгорели заживо, кроме дочери, сестры и матери – Ильмиры Гардановой», – рассказывала присяжным государственный обвинитель.

В день трагедии Гарданова пыталась набрать воды из пустой колонки, в которой больше суток не было воды. Потом попыталась разбить окна кирпичом, но у нее ничего не вышло, и тогда женщина спокойно села на лавочку и смотрела, как дом горит.

«Спокойна она была и потом, когда из дома вытащили всю сгоревшую заживо семью и изуродованные огнем трупы детей. Спокойна она была и здесь, когда оглашали данные экспертиз. Даже нам, посторонним людям, было тяжело, но не ей. Не вам, уважаемые присяжные, нам нужно объяснять, на что способна мать, спасая своих детей. Мать входит в горящую избу и горит вместе с ними, пытаясь их вытащить. Мать может поднять легковой автомобиль, который наехал на ее ребенка, но это не про Гарданову», – дополнила Элина Ильясова.

«После трагедии жизнь Гардановой начала слишком быстро налаживаться»

Обвинение отмечало, что изменения в личной жизни Гардановой стали происходить слишком быстро после трагедии.

«Уже через две недели убитая горем мать четверых детей заметно преобразилась. Она сменила имидж, начала ухаживать за собой, активно делать селфи и пытаться активно завязать романтические отношения с иностранными гражданами, которые приехали в деревню на сельхозработы. На вопрос обвинения о том, как же так ее перестали волновать погибшие дети, она ответила: "Это моя личная жизнь"», – отмечала государственный обвинитель.

Она сделала акцент на том, что все в деревне жалели женщину, потерявшую в огне всю свою семью.

«В результате двух осмотров места происшествия установлено, что огнем был уничтожен практически весь дом. Он выгорел до основания. Прогары в полу, которые и свидетельствовали о поджоге, были обнаружены в ходе первичных осмотров. Как пояснил эксперт, уже к вечеру стали возникать первые вопросы и сомнения: действительно ли это несчастный случай? Для ответа на этот вопрос потребовались многочисленные исследования. Гардановой был сделан холодный расчет на то, что все улики будут уничтожены огнем», – рассказала государственный обвинитель.

Но, по словам Элины Ильясовой, следователи провели колоссальную работу и доискались. Дополнительный осмотр через десять дней после трагедии показал, что в кухне имеются несколько сквозных прогаров между расщелинами. Такие же нашли в зале, они были хаотичного вида. Грунт из-под них изъяли для экспертизы. Она показала, что очагов возгорания было три, они не были связаны между собой. В двух из них обнаружились следы легковоспламеняющейся жидкости. Тогда эксперты и пришли к выводу, что это – поджог.

Кроме Гардановой, ночью в доме никого не было – никаких следов других людей. Пожар произошел, по версии следствия, из-за поджога.

Ранее семью Гардановой ставили на учет как неблагополучную – мать не следила за чистотой в доме, а детьми занимался ее муж. Гостей в дом не приглашали, общались с ними только во дворе, так как Гардановым было стыдно за беспорядок. Один из свидетелей рассказывал в суде, что у Гардановой в день трагедии была опалена щека и брови, что является характерным при вспышке легковоспламеняющейся жидкости. Опаленные брови и волосы свидетельствуют о том, что она находилась рядом с очагом возгорания.

«Мое горе – внутри, а обсуждать личную жизнь не намерена»

Еще во время прений Гарданова заявила, что ссор с членами семьи у нее не было и этого преступления она не совершала. Никакого умысла на убийство своих близких, тем более детей, у нее не было. То же самое она повторила сегодня в последнем слове.

Ранее она сделала акцент на своем диагнозе, касающемся ее умственного развития, но суд попросил присяжных не принимать это во внимание. Ее адвокат рассказал «Татар-информу», что проводилось несколько экспертиз, которые подтвердили ее диагноз, однако женщина полностью вменяемая.

«На судебном заседании звучал вопрос, почему я не плачу. У меня диагноз, и это с ним связано. Мое горе у меня внутри. Я и так наказана в связи с потерей детей и родственников. Кроме меня, никто не знает, какие муки и переживания я несу», – говорила Ильмира суду.

Адвокат настаивал на невиновности своей подзащитной.

«Сотрудники прокуратуры создали перед присяжными образ распутной, неряшливой и не переживающей о смерти детей женщины. Многие говорят, что она не плачет и не переживает. Давайте возьмем пример из одной из мировых религий. По ней, например, траур всего три дня, она всю жизнь горевать должна ходить?» – поинтересовался защитник.

Так или иначе, но суд отправил Ильмиру Гарданову в колонию. Будет ли она обжаловать приговор, станет понятно уже скоро.