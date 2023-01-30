«Не будем рубить с плеча»: в ходе лесной амнистии Татарстан наводит порядок на землях

Наибольшее количество пересечений земель различного назначения с лесным фондом в Приволжском федеральном округе выявлено в Татарстане. В регионе обнаружено около 93 тыс. подобных фактов. Такие данные привел сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на итоговом заседании коллегии ведомства в Казани.

«Есть информация о 93 тыс. фактов пересечений земельных участков с границами 26 лесничеств. По Приволжскому федеральному округу наибольшее количество пересечений с землями лесного фонда приходится на Татарстан. Министерством выявлено более 31 тыс. участков, подлежащих исключению из государственного лесного реестра. В настоящее время 27 тыс. земельных участков исключены из государственного лесного реестра», — проинформировал он.

Кроме того, в отношении еще 22 тыс. земельных участков «имеются основания для оспаривания законности возникновения прав». В Департамент лесного хозяйства по ПФО уже направлены сведения в отношении более 6 тыс. участков для инициирования судебных разбирательств.

«Были выявлены участки, в отношении которых отсутствуют правовые основания для приведения в соответствие сведений государственного лесного реестра и ЕГРН. В их числе 16,8 тыс. земельных участков с декларированной площадью, границы которых не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства, и 11 тыс. участков, в отношении которых в ЕГРН отсутствуют сведения о зарегистрированных правах», — сообщил министр.

Действие лесной амнистии продлено до 1 января 2026 года. Однако пролонгация данного закона решает не все проблемы. Минлесхозу Татарстана необходимо направить в Департамент материалы в отношении 15 тыс. земельных участков для инициирования судебных разбирательств.

«По каждому отдельному земельному участку будет персональное рассмотрение, ведь это судьба определенного предпринимателя или собственника. Мы каждого лесопользователя будем уведомлять по этому вопросу. Впереди предстоит большая работа, и рубить с плеча будет неверно», — подчеркнул Равиль Кузюров в беседе с журналистами.

Как пояснил «Татар-информу» первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов, большинство таких спорных участков являются землями сельхозназначения, которые имеют декларированную площадь и чьи данные внесены в ЕГРН по материалам инвентаризаций без описания поворотных точек. На некоторых землях построены дачи. Кроме того, есть земли населенных пунктов, промышленности и иных категорий.

«Пока действует закон, мы самостоятельно будем проводить амнистию, но это не лишает собственников земельных участков права обращаться к нам, чтобы мы приняли то или иное решение», — пояснил Зарипов.

Собеседник агентства также отметил большое количество дел, по которым невозможно принять решение без суда. «Тысячи земельных участков требуют принятия судебных решений, а это огромный массив и в перспективе — достаточно большая нагрузка для судебной системы», — заключил он.

Как сообщил на коллегии начальник Департамента лесного хозяйства по ПФО Александр Орнатский, для решения данной проблемы в регионе проводится большая работа. «Татарстан загрузил департамент работой не на одно десятилетие вперед», — констатировал он.

Всего по Приволжскому федеральному округу пересечения выявлены в 215 лесничествах, на сегодняшний день найдено примерно 145 тыс. таких земельных участков.