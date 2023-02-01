«Не брать и не давать»: эксперт рассказал о профилактике коррупции среди молодежи РТ

В Татарстане ведется активная работа общественных организаций по профилактике коррупции. Ее цель — формирование отрицательного отношения граждан к коррупционным нарушениям. В первую очередь эта деятельность затрагивает молодежь.

Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» заявил председатель исполкома татарстанского отделения Ассоциации юристов России, председатель комиссии по правовым вопросам и общественному контролю Общественной палаты РТ Тимур Какохо.

Он отметил, что с 2010 года в республике действует профильный просветительский проект «Школа права», который рассказывает молодежи о недопустимости коррупции.

«Более 6 тыс. учащихся ежегодно принимают участие в этих мероприятиях. Прежде всего речь идет о школьниках. Для них мы разработали стандарт антикоррупционного поведения — информационный материал, где описаны причины, условия и ответственность за коррупционные нарушения», — рассказал Какохо.

По его словам, просветительская антикоррупционная работа с татарстанской молодежью ведется в формате живых диалогов, чтобы сделать эту тему максимально доступной для понимания.

«Мы говорим, что нет какой-либо универсальной „таблетки“ от коррупции. Однако есть простая и рабочая формула, которую мы доносим до наших слушателей — „Не брать и не давать“. Это просто и эффективно», — резюмировал Тимур Какохо.