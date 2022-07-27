«Не афиширую»: Загитова высказалась о своей личной жизни и связи с хоккеем

Российская фигуристка Алина Загитова отказалась отвечать на вопрос о слухах о романе с хоккеистом «Ак Барса» Дмитрием Воронковым. По словам спортсменки, она не собирается афишировать свою личную жизнь, а также отметила, что хоккея в ее жизни всегда было много, в том числе из-за папы.

«Личное я не афиширую. Но в принципе могу сказать, что хоккея в моей жизни всегда было очень много, в том числе из-за папы. С самого детства я с мамой ходила на его игры, и он постоянно говорил дома о хоккее. Я до сих пор бываю на матчах, не вижу в этом ничего удивительного», — цитирует Загитову «7 дней».

Алина Загитова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы в женском одиночном катании. Зимой 2019 года 20-летняя фигуристка приостановила карьеру.

Ранее спортсменку, неоднократно видели на матчах казанского «Ак Барса».