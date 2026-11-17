Фото: rubin-kazan.ru

Переход французского полузащитника Танги Ндомбеле в казанский «Рубин» оказался под угрозой срыва. Как сообщает Sport24, стороны не смогли договориться о финансовых условиях и способе выплаты заработной платы.

Ранее с экс-футболистом «Тоттенхэма» был согласован контракт до конца сезона с зарплатой €400 тыс. Опция продления ещё на один год предусматривала удвоение гонорара игрока. Однако Ндомбеле отказался получать деньги в рублях и настаивал на выплатах через банк в ОАЭ.

«Рубин» в качестве альтернативы предложил вариант с Китаем, а услышав «нет», безуспешно попытался согласовать механизм перечисления средств через арабский банк. После этого агенты Ндомбеле потребовали пересмотреть финансовые условия: теперь они запросили €800 тыс. за первые полгода в «Рубине». Казанский клуб отказался продолжать переговоры.

Напомним, что 29-летний Ндомбеле ранее находился на просмотре в «Рубине» и даже отправился во Францию за личными вещами для переезда в Казань. Однако стороны так и не смогли прийти к соглашению.