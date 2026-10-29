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На главную ТИ-Спорт 29 октября 2026 14:53

Ндомбеле близок к подписанию предварительного соглашения с «Рубином»

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Ндомбеле близок к подписанию предварительного соглашения с «Рубином»
Фото: пресс-служба ФК "Рубин"

29-летний французский полузащитник Танги Ндомбеле близок к подписанию предварительного соглашения с казанским «Рубином». Об этом сообщает Sport24. Ожидается, что стороны оформят договорённость уже на следующей неделе.

Контракт должен вступить в силу в январе 2027 года и будет рассчитан до июня с необязательной опцией продления ещё на один сезон. За шесть месяцев Ндомбеле сможет заработать порядка 400 тысяч евро. В случае продления соглашения зарплата француза составит 800 тысяч евро за следующий сезон.

В настоящее время футболист отправился во Францию, чтобы собрать личные вещи и подготовиться к переезду в Казань вместе с семьёй. Ранее Ндомбеле находился на просмотре в «Рубине», где проходил тренировочный цикл с командой.

#фк рубин
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