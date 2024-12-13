НДФЛ станет основным источником дохода консолидированного бюджета РТ

В 2024 году налог на доходы физических лиц в Татарстане обгонит налог на прибыль предприятий и станет основным источником поступлений в консолидированный бюджет республики. Об этом заявил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин.

«В 2024 году основным доходным источником консолидированного бюджета республики впервые за последние годы будет налог на доходы физических лиц. Его удельный вес в налоговых и неналоговых доходах составит 34%», — сообщил глава республиканского ведомства.

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По итогам года сборы НДФЛ в Татарстане прогнозируются на уровне 188,1 млрд рублей (+33% к 2023 году).

«Основной фактор увеличения налога — рост заработной платы. В связи с этим хочу выразить искреннюю благодарность налогоплательщикам за обеспечение ее своевременной выплаты», — добавил Гайзатуллин.

Скриншот презентации

Поступления налога на прибыль за 2024 год ожидаются в сумме 165,3 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом показатель снизился на 17,6 млрд рублей.