NBC: Трамп обогнал Хейли на первичных выборах республиканцев в Калифорнии

Бывший президент США Дональд Трамп лидирует на первичных выборах (праймериз) республиканцев в Калифорнии. Об этом говорят данные телекомпании NBC, которые привели во вторник.

Уточняется, что обработаны уже 6% бюллетеней. По итогам их проверки Трамп набрал 72,1% голосов, экс-постпред Штатов при ООН Никки Хейли - 23,8%. Причем NBC прогнозирует, в этом штате победит Трамп.

В первый вторник марта в год выборов в США проводят первичные выборы (праймериз) и собрания партий активистов республиканцев в 15 штатах. Трамп проигрывает Хейли только в штате Вермонт. Однако бизнесмен одерживает победу в Алабаме, Арканзасе, Вирджинии, Колорадо, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Оклахоме, Северной Каролине, Теннесси, Техасе. В штатах Юта и Аляска итоги пока не огласили.