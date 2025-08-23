NBC: Трамп дал Киеву понять, что Украине придется идти на сделку на условиях России

Фото: сайт Кремля

Президент США Дональд Трамп дал Киеву понять, что для достижения перемирия Украине следует пойти на сделку на условиях России. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источник в Белом доме, передает ТАСС.

По данным телеканала, публикацию Трампа в Truth Social от 21 августа, в которой он отметил, что Украина, находясь исключительно в оборонительной позиции, не в состоянии победить в конфликте с Россией, следует рассматривать как «сигнал о том, что Украине будет необходимо согласиться на сделку во многом на условиях России».

Другой источник NBC отметил, что администрация Трампа «не готова сдаваться» в вопросе урегулирования конфликта и убеждена, что «он не может быть разрешен военными методами».