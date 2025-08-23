NBC: Трамп дал Киеву понять, что Украине придется идти на сделку на условиях России
Президент США Дональд Трамп дал Киеву понять, что для достижения перемирия Украине следует пойти на сделку на условиях России. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источник в Белом доме, передает ТАСС.
По данным телеканала, публикацию Трампа в Truth Social от 21 августа, в которой он отметил, что Украина, находясь исключительно в оборонительной позиции, не в состоянии победить в конфликте с Россией, следует рассматривать как «сигнал о том, что Украине будет необходимо согласиться на сделку во многом на условиях России».
Другой источник NBC отметил, что администрация Трампа «не готова сдаваться» в вопросе урегулирования конфликта и убеждена, что «он не может быть разрешен военными методами».