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NBC: США и Европа обсуждают с Украиной ее уступки ради мира с Россией
США и Европа начали спокойно говорить о возможном начале мирных переговоров Украины с Россией. Вместе с Киевом они также обсуждают, от чего тому придется отказаться ради достижения компромисса. Об этом, ссылаясь на американских чиновников, сообщает канал NBC.
По словам источников, у Украины есть время до конца года, чтобы обдумать предложения. После этого вопрос о начале переговоров приобретет срочный характер. Чиновники объясняют, что конфликт зашел в тупик, а западные страны больше не могут оказывать поддержку Киеву.
«Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами, а нужно первое, что сделать: отменить декрет Президента Украины, запрещающий вести переговоры. Мы слышим сейчас, что они вроде как готовы к каким-то переговорам уже», — подчеркнул глава государства.
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