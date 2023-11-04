news_header_top_970_100
Руc Тат
Политика 4 ноября 2023 08:33

NBC: США и Европа обсуждают с Украиной ее уступки ради мира с Россией

Скопировать ссылку

США и Европа начали спокойно говорить о возможном начале мирных переговоров Украины с Россией. Вместе с Киевом они также обсуждают, от чего тому придется отказаться ради достижения компромисса. Об этом, ссылаясь на американских чиновников, сообщает канал NBC.

По словам источников, у Украины есть время до конца года, чтобы обдумать предложения. После этого вопрос о начале переговоров приобретет срочный характер. Чиновники объясняют, что конфликт зашел в тупик, а западные страны больше не могут оказывать поддержку Киеву.

После поездки в КНР Президент России Владимир Путин отметил, что киевским властям стоит снять введенный мораторий на переговоры, если Украина действительно готова к урегулированию с РФ.
«Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами, а нужно первое, что сделать: отменить декрет Президента Украины, запрещающий вести переговоры. Мы слышим сейчас, что они вроде как готовы к каким-то переговорам уже», — подчеркнул глава государства.
#Украина #переговоры
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100