NBC: США и Европа обсуждают с Украиной ее уступки ради мира с Россией

США и Европа начали спокойно говорить о возможном начале мирных переговоров Украины с Россией. Вместе с Киевом они также обсуждают, от чего тому придется отказаться ради достижения компромисса. Об этом, ссылаясь на американских чиновников, сообщает канал NBC.

По словам источников, у Украины есть время до конца года, чтобы обдумать предложения. После этого вопрос о начале переговоров приобретет срочный характер. Чиновники объясняют, что конфликт зашел в тупик, а западные страны больше не могут оказывать поддержку Киеву.