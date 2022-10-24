NBC: США грозит экономический кризис из-за сильной засухи

Над США нависла угроза экономического кризиса — сильная засуха привела к серьезному падению уровня воды в Миссисипи. При этом эксперты пока не видят каких-либо признаков улучшения ситуации, сообщает канал NBC в YouTube.

По мнению издания, погода уже поставила реку «на колени» и почти парализовала движение барж с сельскохозяйственной продукцией.

«Зрелище тут совершенно прискорбное. Из-за усиления засухи участки, которые были когда-то частью русла Миссисипи, теперь стали ее берегами. В обычный день уровень воды в Миссисипи должен быть где-то на 4,5–6 метров выше моей головы. А сейчас в этой широкой реке вода на опасно низком уровне», — привел пример корреспондент Морган Чески.

По мнению представителя береговой охраны, положение «плохое». «Нам известно, насколько важное экономическое влияние все это оказывает на Соединенные Штаты. При нынешних прогнозах я не вижу, чтобы ситуация как-то налаживалась», — подчеркнула она.

Миссисипи является важной частью отрасли грузоперевозок страны — благодаря ей транспортируются различные грузы объемом 12,6 млрд долларов, здесь созданы десятки рабочих мест. Кроме того, по реке перевозится 60% от всего зерна, которое экспортируют Штаты. Так, к настоящему моменту на закрытых водных путях стоят более 120 судов и свыше 1,8 тыс. барок.

По словам фермеров, они не еще не видели, чтобы уровень воды в Миссисипи был настолько низким.

«Проблема усугубляется по мере того, как исчезает река», — отмечается в сообщении канала.