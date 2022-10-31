NBC News: Байдена вывела из себя неблагодарность Зеленского за военную помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский вывел из себя американского лидера Джо Байдена во время их разговора по телефону в июне. Тот счет «неблагодарной» реакцию украинского коллеги на предоставление военной помощи Киеву. Об этом сообщил NBC News со ссылкой на информированные источники.

«Байден едва закончил говорить Зеленскому, что одобрил выделение еще одного миллиарда долларов в виде военной помощи Украине, а Зеленский уже начал детально перечислять, что ему нужно еще и чего он пока не получил. Байден вышел из себя», – рассказывается на онлайн-портале телеканала.

Авторы материала отметили, что американский лидер назвал народ США довольно щедрым, и напомнил, что его администрация и военные усердно работают, чтобы помочь Украине. Поэтому Зеленский мог бы проявить чуть больше благодарности.

Информированные источники сообщили, что до этого телефонного звонка недовольство Байдена копилось в течение нескольких недель. Так, Президент США и некоторые его советники были раздосадованы тем, что американская сторона делает все возможное и максимально быстро, но в публичных выступлениях «делает акцент только на том, что не осуществляется».