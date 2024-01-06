NBC: Глава Пентагона Остин провел четыре дня на интенсивной терапии

Министр обороны США Ллойд Остин

Фото: пресс-служба Минобороны США

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин на протяжении четырех дней находился в отделении интенсивной терапии. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на двух представителей администрации Президента США Джо Байдена.

Остина доставили в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида еще 1 января из-за неких «осложнений после недавней плановой медицинской процедуры», характер которой не раскрывается.

С тех пор, по информации высокопоставленного сотрудника военного ведомства, руководитель Пентагона долгое время не мог исполнять свои обязанности.

Представитель Минобороны Патрик Райдер объяснил, что Остин в полном объеме вернулся к исполнению своих обязанностей вечером 5 января. Впрочем, и 6-го числа глава Пентагона оставался в больнице, и на данный момент неясно, когда именно его выпишут оттуда.

Вместе с тем Райдер заверил, что министр уже выздоравливает. По его словам, о госпитализации Остина было объявлено так поздно, потому что это «развивающаяся ситуация, в которой нам пришлось учитывать ряд других факторов», включая медицинские вопросы и необходимость обеспечения конфиденциальности.

В Пентагоне при этом не стали уточнять, ухудшалось ли состояние руководителя ведомства до критического и находился ли он без сознания после госпитализации.

После госпитализации Ллойда Остина часть обязанностей временно исполняла его заместитель Кэтлин Хикс, которую вызвали из отпуска. Она поддерживала связь с сотрудниками Пентагона, следила за повседневной работой ведомства и контролировала исполнение «некоторых рутинных дел», пояснил источник канала.