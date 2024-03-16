Называющий себя сыном Киркорова Александр Матвеев сыграл свадьбу в Штабе татар Москвы

Фото: предоставлено Штабом татар Москвы

«Во мне болгарская кровь, а с татарами я дружу»

Об этом событии корреспонденту «Интертата» сообщил руководитель Штаба татар Москвы Рустэм Ямалеев. По его словам, Александр Матвеев, называющий себя внебрачным сыном Бедроса Киркорова, довольно часто бывает в татарском центре и участвует в мероприятиях. Здесь же Александр познакомился с Аней Соколовой – девушкой с кряшенскими и татарскими корнями. В декабре они вместе участвовали в благотворительном концерте, познакомились и влюбились друг в друга.

– Аня Соколова – певица и композитор. В декабре на концерте она и сын Киркорова Александр Матвеев влюбились друг в друга. Когда Владимир Владимирович [Путин] объявил Год семьи, они быстро подумали и 17 февраля поженились, официально зарегистрировали свой брак. Поскольку познакомились они в Штабе, там же и провели свадьбу. Приготовили татарские угощения, песни были и на русском, и на татарском, – рассказал нам Рустэм Ямалеев.

Он также добавил, что сейчас Александр и Аня готовят выступление, на котором исполнят песни «Алеша» и «Катюша» на татарском языке.

Проведение свадьбы в Штабе татар Александр Матвеев назвал символическим. «Я давно знаком с Рустэмом Фаизовичем. Мы с Аней действительно познакомились в Штабе. Рядом церковь Святой Матроны и загс, там зарегистрировались, а после этого отправились на свадьбу в Штаб», – сообщил он.

Медовый месяц молодожены хотят провести позже. Александр рассказал, что пока занимается концертами. Он также начал изучать татарский – поделился, что уже знает несколько слов, такие как «рәхмәт», «исәнмесез», и что хочет запомнить мелодию языка. На вопрос, есть ли у него татарская кровь, Матвеев ответил: «Нет, во мне болгарская кровь, а с татарами я дружу».

Бедрос Киркоров отрицает отцовство

Бывший солист ансамбля пародистов «Экс-ББ» Александр Матвеев называет себя единокровным братом Филиппа Киркорова, то есть внебрачным сыном Бедроса Киркорова. Последний это отрицает и утверждает, что не изменял матери Филиппа. Он обвиняет Матвеева в желании пиариться на знаменитой фамилии.

Александр родом из Тульской области, учился в институте культуры, работал тамадой. Позже выступал в группе «Экс-ББ». После ее распада работал в театре песни «Самородок», затем в Доме культуры. О родственных связях с Бедросом Киркоровым Матвеев заявил в 2017 году. По его версии, у его матери был курортный роман с Киркоровым-старшим. Александр отмечает, что его мама никогда не скрывала, кто его отец, поэтому он хотел бы сделать ДНК-тест, тем более что внешнее его сходство с Филиппом, по его же словам, очевидно. Когда Филипп Киркоров распродавал свой гардероб, Александр купил его вещи и начал одеваться, как он.

Фото: intertat.tatar

В предыдущих интервью Александр Матвеев рассказывал, что 15 лет прожил с женой Марией, затем развелся, а в 2022 году 17-летняя девушка по имени Яна родила от него ребенка. «Интертату» Александр сообщил, что его союз с Яной также оказался недолгим.

Рамис Латыпов, intertat.tatar; перевод с татарского