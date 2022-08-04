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Ру Тат
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Транспорт
4 августа 2022  19:52

Называла обнаглевшими и угрожала повышением цен: в Казани уволили кондуктора автобуса №55

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В Казани уволили кондуктора автобуса №55, которая называла пассажиров, плативших безналом, обнаглевшими. Также женщина утверждала, что из-за них стоимость проезда скоро поднимется до 50 рублей, сообщается в Telegram-канале Комитета по транспорту.

Также после рейда сотрудников комитета лишились премий водители автобусов №89 и №28а. Первый из них наказан за разговоры по телефону за рулем, а второй – за превышение скорости. Водителя 35-го маршрута ожидает дополнительный инструктаж по культуре обслуживания пассажиров после курения в салоне — фото нарушителя прислал комитету неравнодушный казанец.

Еще несколько жалоб не нашли подтверждений.

#увольнение #кондуктор #комитет по транспорту Казани
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