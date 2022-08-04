Называла обнаглевшими и угрожала повышением цен: в Казани уволили кондуктора автобуса №55

В Казани уволили кондуктора автобуса №55, которая называла пассажиров, плативших безналом, обнаглевшими. Также женщина утверждала, что из-за них стоимость проезда скоро поднимется до 50 рублей, сообщается в Telegram-канале Комитета по транспорту.

Также после рейда сотрудников комитета лишились премий водители автобусов №89 и №28а. Первый из них наказан за разговоры по телефону за рулем, а второй – за превышение скорости. Водителя 35-го маршрута ожидает дополнительный инструктаж по культуре обслуживания пассажиров после курения в салоне — фото нарушителя прислал комитету неравнодушный казанец.

Еще несколько жалоб не нашли подтверждений.