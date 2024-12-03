Названы болезни детей и взрослых в Татарстане, чаще всего приводящие к инвалидности

По структуре заболеваемости среди взрослых татарстанцев первое место занимают злокачественные заболевания, а среди детей – психические. Об этом сообщила сегодня замруководителя по экспертной работе ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по РТ» Ольга Пузанова на брифинге в Казани.

«По данным на начало декабря, в Татарстане признаны инвалидами 44,3 тыс. человек. Из них 39,5 тыс. – граждане в возрасте 18 лет и старше, 4,8 тыс. – дети. Первая группа инвалидности занимает 18%, вторая – 34% и третья группа – 48%», – сообщила она.

Среди взрослых по-прежнему наиболее распространены онкологические заболевания, на втором месте – заболевания системы кровообращения, а на третьем – опорно-двигательной системы. Среди детей на первое место выходят психические заболевания и болезни поведения, на втором – нервной системы, а на третьем – врожденные аномалии.