Сбор некоторых грибов в России может обернуться уголовным делом

Собирать грибы в российских лесах разрешено, но с рядом важных ограничений. Об этом сообщил юрист и управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев в интервью RT. По его словам, правила грибного сбора регулируются Лесным кодексом и другими правовыми актами.

«Каждый гражданин имеет право бесплатно собирать дикорастущие грибы для личного использования на землях лесного фонда, если на этой территории не введены особые запреты», — пояснил эксперт.

Однако не все лесные дары можно класть в корзину: некоторые виды грибов находятся под охраной государства. В частности, запрещен сбор грибов, внесенных в Красную книгу России.

«Среди охраняемых видов — такие как Tricholoma matsutake, Floccularia luteovirens, Pleurotus nebrodensis и ряд других. Их сбор может привести к юридической ответственности», — предупредил Русяев.

Кроме федерального перечня, в отдельных субъектах РФ действуют собственные региональные списки редких и исчезающих грибов, сбор которых также карается законом.

Нарушение этих норм трактуется как административное правонарушение согласно статье 8.35 КоАП РФ и может повлечь за собой штраф до 5000 рублей, а также изъятие собранного. Если же действия сочтут умышленными или они нанесут значительный экологический ущерб, может наступить уголовная ответственность по статье 260.1 УК РФ — вплоть до 9 лет лишения свободы.

Юрист советует грибникам заранее знакомиться с официальными перечнями запрещенных к сбору видов — как на федеральном, так и на региональном уровне.