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Новости Татарстана и Казани
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Названы улицы Казани, где завершен ямочный ремонт дорог
В Казани продолжается ямочный ремонт дорог. Работы в первую очередь охватили улицы с наибольшим автомобильным потоком и те, по которым следует общественный транспорт, рассказали в телеграм-канале мэрии.
Кроме того, на очередность ремонта влияют обращения автомобилистов.
«Работы уже проведены на улицах Копылова — Ленинградской, Петербургской — Назарбаева, Натана Рахлина, Нурихана Фаттаха, Фучика, Зорге, Сибгата Хакима, Чистопольской, Аделя Кутуя, Пионерской, Кировской дамбе, проспекте Ямашева и многих других», — рассказали в исполкоме.
Чтобы не препятствовать движению транспорта, работы проводятся преимущественно вечером и ночью.
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