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Общество 16 апреля 2024 11:10

Названы улицы Казани, где завершен ямочный ремонт дорог

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Названы улицы Казани, где завершен ямочный ремонт дорог
Фото: мэрия Казани

В Казани продолжается ямочный ремонт дорог. Работы в первую очередь охватили улицы с наибольшим автомобильным потоком и те, по которым следует общественный транспорт, рассказали в телеграм-канале мэрии.

Кроме того, на очередность ремонта влияют обращения автомобилистов.

«Работы уже проведены на улицах Копылова — Ленинградской, Петербургской — Назарбаева, Натана Рахлина, Нурихана Фаттаха, Фучика, Зорге, Сибгата Хакима, Чистопольской, Аделя Кутуя, Пионерской, Кировской дамбе, проспекте Ямашева и многих других», — рассказали в исполкоме.

Чтобы не препятствовать движению транспорта, работы проводятся преимущественно вечером и ночью.

#ямочный ремонт
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