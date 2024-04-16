Названы улицы Казани, где завершен ямочный ремонт дорог

Фото: мэрия Казани

В Казани продолжается ямочный ремонт дорог. Работы в первую очередь охватили улицы с наибольшим автомобильным потоком и те, по которым следует общественный транспорт, рассказали в телеграм-канале мэрии.

Кроме того, на очередность ремонта влияют обращения автомобилистов.

«Работы уже проведены на улицах Копылова — Ленинградской, Петербургской — Назарбаева, Натана Рахлина, Нурихана Фаттаха, Фучика, Зорге, Сибгата Хакима, Чистопольской, Аделя Кутуя, Пионерской, Кировской дамбе, проспекте Ямашева и многих других», — рассказали в исполкоме.

Чтобы не препятствовать движению транспорта, работы проводятся преимущественно вечером и ночью.