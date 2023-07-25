Названы три страны, которые Путин может посетить в 2023 году

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В планах Президента России Владимира Путина есть поездки в Китай и Турцию. Об этом рассказал его помощник по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

По его словам, отправиться в КНР Владимир Путин планирует в октябре, когда будет проходить форум «Один пояс — один путь». «Известно, что мы получили приглашение и намерены поехать в Китай», — цитирует Ушакова ТАСС.

Визит в Турцию есть в планах у обеих сторон, однако его сроки до сих пор не определены.

Кроме того, обсуждается формат участия Президента России в саммите Группы двадцати (G20) в Индии. Не исключена и возможность очного визита, заметил Ушаков.