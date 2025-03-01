Названы три марки авто, которые подешевели во второй половине февраля

За 16-28 февраля текущего года подешевели* все модели марки BAIC. Так, седан U5 Plus стал дешевле на 150 – 280 тыс. (на 8,8 – 13%), до 1,55 – 1,97 млн рублей. На кроссовер X35 цена опустилась на 108 – 132 тыс. (на 5,3 – 6,8%). Теперь авто стоит 1,7 – 1,9 млн рублей. Стоимость X55 «упала» на 236 – 346 тыс. (на 8,3 – 13,6%) или до 2,2 – 2,5 млн рублей. Модель X7 опустилась в цене на 710 тыс. (-26,3%), до 1,99 млн рублей. Внедорожник BJ40 подешевел на 205 – 225 тыс. (на 5,2 – 5,8%). Если брать версию Exclusive и Flagship, то она обойдется в 3,7 млн и 3,6 млн рублей соответственно, пишет «Автостат».

Кроссовер X75 (комплектация Comfort) стал дороже на 5 тыс. рублей (+0,2%), а в версиях Luxury и Luxury Pro дешевле на те же 5 тыс. рублей. 0,2%). При этом в исполнении Exclusive эта модель подешевела на 316 тыс. (-9,3%), до 2,5 – 3 млн рублей. Цена на внедорожники Haval H5 и H9 с дизельными двигателями опустилась на 100 тыс. рублей. Так, дизельный Haval H5 в двух комплектациях (Elite и Premium) подешевел до 4 млн и 4,3 млн рублей соответственно (-2,2%-2,4%). А модель Haval H9 в этих же версиях подешевела до 4,8 млн и 5,3 млн рублей соответственно. Цена Bestune T77 опустилась на 940 тыс. рублей (- 31,2 – 32,8%), до 1,9 – 2 млн рублей.

Ранее, с 1 по 15 февраля, цены изменились у SWM, Solaris, Evolute, Haval и EXEED.

* Рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.