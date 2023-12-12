Названы топ направлений, популярность которых серьезно выросла у россиян в 2023 году

Агрыз, Горно-Алтайск, Мурманск и Шерегеш – это топ направлений, где россияне бронировали отели в 2,3 – 2,7 раз чаще в этом году, нежели в 2022-м. Интересно, что популярность у россиян в этом году приобрел и Улан-Удэ, Владикавказ, Ессентуки и Махачкала. В эти города объем заказов вырос на 66,7%, пишет газета «Известия». Довольно востребованными стали и Пятигорск (+52,3%) с Иркутском (+25,8%).

Что касается зарубежных направлений, то самым популярным стал Сингапур: в местных отелях россияне останавливались в 5,4 раза чаще. Активность российские туристы проявили и в Варадеро: количество бронирований увеличилось в 5 раз. В Токио и Пхукет стали летать в 4 раза больше, а в Куала-Лумпура – в 3,5 раза чаще. В топ направлений попали Гаваны и Манилы (в 3 раза чаще).

Многие российские туристы стали чаще путешествовать в Бангкок, Паттайю и Сеул (рост в 2,5 раза), а также в Убуд, Джакарту, Маскат, Нью-Дели и Нячанг (в 2 раза). Еще возросло количество отельных заказов в Астане (+85,7%), Баку (+62,5%), Абу-Даби (+60,3%) и Хошимине (+50%).