Названы территории Татарстана с наибольшим риском возникновения птичьего гриппа

Территории Татарстана, расположенные вблизи водоемов, наиболее подвержены риску проникновения и распространения вируса высокопатогенного гриппа птиц. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Габдулхак Мотыгуллин.

«Это районы, где имеются водоемы и люди содержат птицу. В частности, приведу пример: Пестречиский район, населенный пункт возле трассы М7, где содержат гусей. Выгульное содержание рядом с водоемом - это особо опасная точка. Кроме того, по прошлому опыту был случай в Муслюмовском и Буинском районах, в КФХ содержали гусей на водоемах, и был прямой контакт с дикой уткой», — сказал он.

Спикер отметил, что «сложной науки нет, вирус попадает в регион с перелетными птицами, дикими утками». А далее домашняя птица может его распространить.

«Все должны быть наготове, все должны быть защищены. На завозные корма должно быть разрешение. Если такие корма применяют, то они должны пройти термическую обработку. Вирус погибает при температуре 65-70 градусов», — добавил Мотыгуллин.