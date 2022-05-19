Названы страны, в которые можно улететь отдыхать напрямую из России

Названы 20 стран, в которые доступны туристические рейсы напрямую из России, сообщает АТОР.

В перечень мест отдыха с пляжными курортами вошли Турция, Египет, ОАЭ, Катар, Мальдивы, Шри-Ланка, Бахрейн, Израиль, Абхазия, Казахстан. Кроме того, напомнили в ассоциации, в некоторые государства можно отправиться морским транспортом, к примеру доступны круизы по Средиземному морю (Турция, Греция, Израиль, Кипр), Красному морю и другие.

В трех из 10 стран не введено никаких ограничений из-за пандемии коронавируса: Абхазии, Бахрейне и на Мальдивах. В остальных по прилете потребуют ПЦР-тест, полученный не ранее чем за 72 либо 48 часов до путешествия, сертификаты о вакцинации либо регистрацию в местных приложениях.

Кроме того, уточнили в АТОР, есть несколько стран, где россиян ожидают городской, познавательный, природный, оздоровительный, эко- и активный туризм. В «непляжный» перечень прямых направлений вошли Сербия, Иран, Индия, Венесуэла, Белоруссия, Узбекистан, Армения, Азербайджан, Киргизия, Таджикистан.

Однако «несмотря на то что прямые рейсы „Аэрофлота“ есть и в Индию, а прямые рейсы Conviasa — в Венесуэлу, отдохнуть на пляжных курортах в этих странах россиянам без пересадок не получится: рейсы только до столиц, Дели и Каракаса», — говорится в сообщении ассоциации.

Поэтому россиянам после прибытия в страну придется сделать пересадку на внутренний рейс.

Из этой десятки онлайн-виза потребуется россиянам только для путешествия в Индию, индивидуальным туристам — в Иран, а в Белоруссию, Армению и Киргизию можно прибыть только с российским паспортом.