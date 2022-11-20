news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
20 ноября 2022  12:00

Названы страны с самым высоким уровнем инфляции — Россия на 45-м месте

news_top_970_100

Россия заняла 45-е место в списке регионов по уровню годовой инфляции. На вершине антирейтинга оказались Зимбабве, Ливан, Венесуэла и Судан, сообщает РИА Новости, которое провело расчеты.

В основу исследования легли данные статистических служб из 193 государств. В финальном перечне оказались страны из семи регионов мира.

Самый высокий уровень инфляции за год показала Зимбабве — 280,4%, следом идет Ливан — 162,4%, затем Венесуэла — 157,4%. «Лидером» по уровню инфляции в ЕС стала Латвия с показателем 24,1%.

Россия заняла 45-е место рейтинга. Здесь рост цен за год составил 13,7%. Примерно на этом уровне находятся Чили и Монголия — 13,7 и 13,8%.

 

#инфляция
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100