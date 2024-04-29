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Названы страны с наибольшим числом оплачиваемых праздничных выходных
Иран и Камбоджа оказались мировыми лидерами по количеству оплачиваемых праздничных выходных, в этих странах насчитывается по 27 таких дней. Соответствующими подсчетами поделилось РИА Новости.
В Исламской Республике Иран столь продолжительный отдых связан с большим числом религиозных праздников. В Камбодже же, которая является конституционной монархией, отмечают памятные даты, связанные с важными вехами из жизни членов королевской семьи, и несколько дней празднуют Новый год по кхмерскому календарю (в середине апреля — прим. Т-и).
В топ-10 государств по количеству оплачиваемых праздничных выходных также вошли Ливан (22 дня), Шри-Ланка (20), Азербайджан, Аргентина и Ирак (по 19), Колумбия, Сан-Марино и Суринам (по 18).
Россия по числу оплачиваемых праздничных выходных находится на 13-м месте в мире, в текущем году таких дней в РФ получилось 14. Столько же отдыхают в 2024-м жители таких стран, как Бахрейн, Ботсвана и Мьянма.
Меньше всего оплачиваемых праздничных выходных в Тунисе (шесть), Уругвае (пять) и Чаде (три). В 19 государствах, впрочем, наличие таких дней на законодательном уровне не предусмотрено вовсе. К числу таких стран относятся, в частности, Соединенные Штаты, Япония и Монголия.
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