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Общество 20 февраля 2025 11:58

Названы страны, куда россияне могут поехать без загранпаспорта

Названы страны, куда россияне могут поехать без загранпаспорта
Фото: © «Татар-информ»

Россиянам рассказали о том, куда можно отправиться, имея при себе только внутренний паспорт РФ. В перечень вошли шесть стран, соседствующих с Российской Федерацией.

Так, для поездки в Абхазию достаточно иметь российский паспорт, а детям до 14 лет – свидетельство о рождении. Максимальный срок пребывания без регистрации – 90 дней.

В Армению можно попасть по внутреннему паспорту при авиаперелете, но при пересечении границы по суше потребуется заграничный паспорт. Без регистрации в стране можно находиться до 30 дней (с регистрацией – до 180 дней).

В Казахстане россиянам также потребуется заполнить миграционную карту. Без регистрации в стране можно находиться до 30 дней.

Для посещения Белоруссии, Южной Осетии и Киргизию достаточно только внутреннего российского паспорта. Въезд возможен любым видом транспорта, а срок пребывания без регистрации составляет в первых двух случаях – 90 дней, в третьем – до 30 дней.

Эксперты рекомендуют уточнять актуальные условия въезда и пребывания перед планированием поездки, так как они могут меняться. Важно также соблюдать местные законы и обычаи.

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