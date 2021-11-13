Андрей Егоров: Моющие средства разрушают систему водоснабжения и канализацию

На износ сети водоснабжения в Казани, как и других населенных пунктов, негативно влияют средства для мытья посуды. Об этом в интервью Андрею Кузьмину для «Татарстан24» рассказал гендиректор МУП «Водоканал» Андрей Егоров.

«Название говорить не буду, но мы все знаем, чем моем посуду, стиральные машинки и так далее, — заметил специалист. — Это в особенности жироудаляющие вещества, они очень агрессивно влияют на сеть, на канализационные коллекторы, которые сделаны из железобетона».

Так, рассказал руководитель МУП, в 80-е годы прошлого века сети строились без полимерной защиты от химикатов. Поэтому они наиболее подвержены разрушению от чистящих средств, о чем говорят, к примеру, многочисленные провалы коллекторов на улице Чистопольская.

В настоящее время на балансе «Водоканала» находится свыше 3 тыс. км сетей водоснабжения и канализации. «За последние 10 лет мы приняли на баланс предприятия сети без источника финансирования — это порядка 1,3 тыс. км коммуникаций», — добавил Егоров.