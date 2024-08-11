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Названы специалисты рабочих профессий с самыми высокими зарплатами
Среди специалистов рабочих профессий на наиболее высокие заработные платы могут претендовать электромонтажники, слесари и комплектовщики. Об этом со ссылкой на директора по аналитике, Data Science и исследованиям сервиса «Работа.ру» Елену Артемьеву сообщает РИА Новости.
Выводы были сделаны на основе предложений работодателей. Так, электромонтажникам предлагают в среднем 103,4 тысячи рублей. Комплектовщики, занимающие второе место в рейтинге, могут рассчитывать в среднем на 86,6 тысячи рублей, а слесари — на 85,4 тысячи.
Кроме того, специалист сервиса поделилась данными по ряду других вакансий. Так, для разнорабочих среднее зарплатное предложение составляет 78 тысяч рублей, электромонтеров — 76,8 тысячи, а для электриков — 71,1 тысячи. Работодатели готовы платить грузчикам по 52 тысячи рублей, а газовщикам — 48,7 тысячи.
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