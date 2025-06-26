Названы соискатели Державинской премии 2025 года
В понедельник, 30 июня, в Культурном центре имени Пушкина обсудят работы, представленные на соискание Республиканской премии имени Державина в этом году. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.
Обсуждение начнется в 15 часов. Его участниками станут сами соискатели премии, представители творческой общественности, Союза писателей РТ и Министерства культуры Татарстана.
В 2025 году соискателями премии стали:
– Екатерина Аничкина с книгой «Кролик на луне»,
– Галина Булатова с переводами татарской поэзии на русский язык (стихов Туфана Миннуллина, Лены Шагирзян, Нура Ахмадиева, Роберта Миннуллина, Лябиба Лерона, Ильсияр Иксановой и других авторов), а также с книгами переводов «Сильнее меня» и «На своем языке»,
– Евгений Сухов с трилогией «Скитания Чудотворной»,
– Дмитрий Сивков с романом «Дубровский. Дело князя Верейского»,
– Светлана Мингазова со сборником стихотворений «В хрупком сумраке утра...»,
– Людмила Уфимцева с книгой «Писатель Геннадий Паушкин»,
– Эдуард Учаров с книгой «Каменев идет умирать…»,
– Вера Хамидуллина с поэтическим сборником «Риски памяти»,
– Рауза Хузахметова с книгой «Цвета радуги».
Лауреат премии определится тайным голосованием на заседании Комитета по Республиканской премии имени Г. Р. Державина. Председатель комитета – вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.
В день рождения Гавриила Романовича Державина, 14 июля, у памятника поэту в городе Лаишево в рамках праздничного концерта состоится церемония вручения Республиканской премии имени Державина с участием представителей Правительства РТ, депутатов Государственного Совета РТ, творческой интеллигенции, широкой общественности и гостей республики.
Республиканская премия имени Г. Р. Державина присуждается писателям за особо значимые произведения в области литературы (поэзия, проза, художественный перевод, публицистика, литературная критика), получившие широкое общественное признание, созданные на русском и (или) татарском языках, популяризирующие творчество Державина, и юристам за научные исследования в сфере юриспруденции (монографии).
Премия в области литературы и юриспруденции вручается в Татарстане с 2000 года. Премия присуждается поочередно, раз в год, по литературе и юриспруденции соответственно. В 2025 году премия вручается по литературе.