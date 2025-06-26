Названы соискатели Державинской премии 2025 года

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

В понедельник, 30 июня, в Культурном центре имени Пушкина обсудят работы, представленные на соискание Республиканской премии имени Державина в этом году. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Обсуждение начнется в 15 часов. Его участниками станут сами соискатели премии, представители творческой общественности, Союза писателей РТ и Министерства культуры Татарстана.

В 2025 году соискателями премии стали:

– Екатерина Аничкина с книгой «Кролик на луне»,

– Галина Булатова с переводами татарской поэзии на русский язык (стихов Туфана Миннуллина, Лены Шагирзян, Нура Ахмадиева, Роберта Миннуллина, Лябиба Лерона, Ильсияр Иксановой и других авторов), а также с книгами переводов «Сильнее меня» и «На своем языке»,

– Евгений Сухов с трилогией «Скитания Чудотворной»,

– Дмитрий Сивков с романом «Дубровский. Дело князя Верейского»,

– Светлана Мингазова со сборником стихотворений «В хрупком сумраке утра...»,

– Людмила Уфимцева с книгой «Писатель Геннадий Паушкин»,

– Эдуард Учаров с книгой «Каменев идет умирать…»,

– Вера Хамидуллина с поэтическим сборником «Риски памяти»,

– Рауза Хузахметова с книгой «Цвета радуги».

Лауреат премии определится тайным голосованием на заседании Комитета по Республиканской премии имени Г. Р. Державина. Председатель комитета – вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

В день рождения Гавриила Романовича Державина, 14 июля, у памятника поэту в городе Лаишево в рамках праздничного концерта состоится церемония вручения Республиканской премии имени Державина с участием представителей Правительства РТ, депутатов Государственного Совета РТ, творческой интеллигенции, широкой общественности и гостей республики.

Республиканская премия имени Г. Р. Державина присуждается писателям за особо значимые произведения в области литературы (поэзия, проза, художественный перевод, публицистика, литературная критика), получившие широкое общественное признание, созданные на русском и (или) татарском языках, популяризирующие творчество Державина, и юристам за научные исследования в сфере юриспруденции (монографии).

Премия в области литературы и юриспруденции вручается в Татарстане с 2000 года. Премия присуждается поочередно, раз в год, по литературе и юриспруденции соответственно. В 2025 году премия вручается по литературе.