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Здоровье
15 ноября 2021  06:14

Названы сценарии развития коронавируса

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Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал три самых вероятных варианта развития коронавируса SARS-CoV-2 в долгосрочной перспективе в интервью радио Sputnik.

Первый: вирус постепенно перейдет на другой биологический вид, с которым у него сформируется «иммунный консенсус», когда вирус не убивает своего носителя, а иммунитет последнего не губит вирус (например, Эбола у взрослых летучих мышей).

Второй: вирус постепенно ослабеет и просто исчезнет, как произошло с Атипичной пневмонией (SARS, – ред.) и MERS (ближневосточный респираторный синдром, – ред.).

Третий вариант, самый плохой для человечества: вирус приспособиться все время паразитировать на человеческой популяции, как грипп.

Эксперт подчеркнул, что самым эффективным способом борьбы с Covid-19 является вакцинация.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о безопасности и эффективности российских вакцин.

#массовая вакцинация #Коронавирус
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