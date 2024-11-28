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Общество 28 ноября 2024 09:30

Названы самые желанные казанцами подарки на Новый год

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Чуть больше месяца остается до наступления Нового года. Жители Казани рассказали, какие подарки они хотели бы получить от своих родных, близких, друзей или коллег по работе.

Самым желанным подарком для казанцев стала туристическая путевка, ее хотели бы получить в качестве подарка 20% жителей столицы Татарстана. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом Superjob.

Вторым по желанию горожан стали деньги, их рассчитывают получить 19% опрошенных. Порядка 10% ждут на Новый год смартфон, планшет или ноутбук, 8% рассчитывают на получение образовательных курсов, 7% – бытовой техники, 6% – косметики или подарочного сертификата.

Как правило, о путешествии мечтают казанцы старше 45 лет (25%), а на получение денег рассчитывают в основном горожане моложе 35 лет (23%).

Опрос проводился с 21 по 27 ноября.

#Новый год #новогодние подарки #опрос #Казань
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