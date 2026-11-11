Названы самые высокооплачиваемые вакансии ноября в Казани

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Самую высокооплачиваемую вакансию ноября в Казани предлагает работодатель для детского врача ультразвуковой диагностики. Специалисту готовы платить от 150 тыс. до 200 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob, имеющиеся в распоряжении «Татар-информа».

Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых предложений заняла вакансия аналитика «1С» с зарплатой от 140 тыс. рублей. Помимо этого, работодатель обещает сотруднику премии.

На третьей позиции расположилась вакансия руководителя IT-проектов в одной из ведущих телекоммуникационных компаний Татарстана. Кандидату предлагают 124 тыс. рублей в месяц и премиальные выплаты.

Также в пятерку вошла вакансия регионального менеджера по продажам цифровых услуг с зарплатой от 120 тыс. рублей. Замыкает рейтинг предложение для руководителя SMM. На этой должности можно получать от 104 тыс. до 174 тыс. рублей.

По данным SuperJob, в ноябрьские рейтинги зарплатных предложений в крупнейших городах России чаще всего попадают вакансии врачей. Также работодатели ищут инженеров, квалифицированных рабочих, водителей и специалистов в сфере продаж, промышленности, строительства и IT.