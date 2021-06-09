Названы самые высокооплачиваемые вакансии июня

Сервис по поиску работы Superjob представил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в июне в крупнейших городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске.

«В июне в топе наиболее высокооплачиваемых специалистов остаются программисты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что немало привлекательных вакансий в сфере гражданского, промышленного и дорожного строительства. Например, в Перми в топе по зарплатам в июне оказался оператор асфальтобетонной установки.

В лидерах рейтинга также значатся руководители в сфере производства и продаж. В Санкт-Петербурге, Воронеже, Краснодаре и Красноярске в топ вакансий с высокой оплатой входят врачи.