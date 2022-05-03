Названы самые высокооплачиваемые вакансии для подработки в России

Наиболее высокие зарплаты на подработке работодатели предлагают поварам, водителям доставки и промоутерам. Средняя оплата труда для таких вакансий составляет 33,8 тыс. рублей, говорится в исследовании, проведенном HeadHunter.

По данным компании, в предыдущем месяцев на сайте было свыше 81 тыс. таких предложений с разными графиками работы. К примеру, 10 тыс. вакансий предполагали работу на выходных, свыше 32 тыс. — неполную занятость, а около 2 тыс. пришлось на разовые задания.

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий для подработки возглавил менеджер выездного туризма в Иркутске. Работодатель готов предложить претенденту 100–300 тыс. рублей до вычета налогов.

Второе место с зарплатой от 150 тыс. рублей занимает предложение для повара для детского лагеря на Алтае. При этом соискатель должен подготовить меню до начала сезона, в течение лета заниматься приготовлением еды для 35 человек, а также заказывать продукты для лагеря.

В тройку, помимо этого, вошел шеф-повар в ресторане Москвы. Работодатель предлагает кандидату около 150 тыс. рублей. За эту зарплату повар должен обновить десертную карту и создать новое меню десертов.

В пятерку также вошли два предложения из Санкт-Петербурга: официант с зарплатой от 120 тыс. рублей и промоутер бар-клуба, который в месяц может получить от 90 тыс. рублей.