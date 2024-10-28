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Названы самые выгодные для отпуска месяцы в 2025 году
Самыми выгодными месяцами для отпуска в следующем году станут июль и октябрь. Об этом сообщил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
«Самым невыгодным месяцем в 2025 году традиционно будет январь. Далее можно выделить май, июнь и ноябрь. Если вы решите уйти в отпуск в эти месяцы, вы можете потерять в деньгах», — приводят его слова «Известия».
По словам эксперта, чем больше рабочих дней приходится на месяц, тем он выгоднее для отпуска. Поскольку человек получает одинаковый оклад в течение года, а количество рабочих дней может разниться, то и стоимость одного рабочего дня будет разной.
В июле и октябре в 2025 году будет по 23 рабочих дня, что больше, чем в другие месяцы. Поэтому они и считаются наиболее выгодными для отпуска.
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