Названы самые востребованные вакансии среди молодежи Татарстана

Самыми востребованными среди молодежи Татарстана — участников work-тур «Работа молодым» — оказались вакансии в детских оздоровительных лагерях, на производственных предприятиях и на рыбообрабатывающих заводах Камчатки. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель директора ГБУ «Республиканский центр студенческих трудовых отрядов» Алия Адиева.

В этом году в work-туре «Работа молодым» в Татарстане приняло участие более 1 тыс. участников из Набережных Челнов, Нижнекамска, Тетюшей, Елабуги, Бугульмы, Альметьевска, Лениногорска, Чистополя, Кукмора, Мамадыша. Молодым людям презентовали вакансии в Татарстане и за ее пределами.

Work-тур затронул 11 муниципальных районов республики, а в общей сложности за два года представителям Республиканского центра студенческих трудовых отрядов удалось объехать 20 районов Татарстана.

В этом году work-тур проходил с 28 марта по 8 апреля. По словам спикера, мероприятие направлено на информирование молодежи о возможности регистрации на портале, решение вопросов трудовой занятости, а также усовершенствование лучших практик трудоустройства молодежи и повышение конкурентоспособности молодых людей.