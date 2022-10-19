Названы самые востребованные среди казанцев маршруты автобусов

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Автобусы являются самым популярным видом общественного транспорта среди пассажиров Казани. Всего за период с января по сентябрь на городских автобусах совершили поездки 112,1 млн пассажиров. Об этом сообщает Ассоциация АТП Татарстан.

Были также определены самые востребованные маршруты у пассажиров в первый месяц осени – это автобусы №№ 1, 33, 35, 43, 45, 46 и 55.

Всего по городу курсируют 56 автобусных маршрутов, на которых эксплуатируются 730 единиц подвижного состава.