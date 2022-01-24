Названы самые важные для татарстанцев инициативы по охране объектов наследия в 2021 году

Оживившиеся реставрационные работы в Доме Дротоевского и реставрация памятника Ленину на площади Свободы в Казани, а также открытие старинной мостовой в Чистополе были наиболее позитивно восприняты жителями республики как результат работы Комитета РТ по охране объектов культурного наследия в 2021 году. Об этом на коллегии ведомства по итогам минувшего года рассказала заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

«Кроме того, комитет согласовал работы по восстановлению усадьбы Образцова (постройка первой половины XIX века на Подлужной, 49). Это тут же отозвалось позитивным мнением среди жителей – обратная связь поступила тут же», – констатировала Фазлеева.

Формирование позитивного имиджа Комитета РТ по охране объектов культурного наследия она назвала одной из наиболее важных и востребованных задач со стороны жителей республики. Фазлеева отметила, что необходимо также понимать специфику каждого муниципального района Татарстана при работе с культурным наследием, а профилактическая работа всегда сложнее ситуационной.

«Предвосхитить всегда сложнее. Так, в Зеленодольске мы работу еще не завершили (в квартале Полукамушки – прим. Т-и), и это задача на 2022 год. Если мы будем получать быстро качественные документы, будем качественно двигаться в нужном направлении. Кроме того, большую роль играют не только кадры, но и труд, связанный с научной деятельностью. Объединив усилия, мы сможем добиться ряда позитивных результатов. Надо проработать, какой пласт, какая часть у нас западает, где именно недостаточно ресурсов РТ, хотя во многих областях мы и являемся лидерами в подготовке специалистов», – подытожила Фазлеева.