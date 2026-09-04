Названы самые проблемные двигатели Hyundai и Kia

Проведя собственный анализ, эксперты американского издания Jalopnik назвали семейство атмосферных моторов Theta II, с которым связана большая часть критических неисправностей. Эти двигатели устанавливались на корейские модели около десяти лет назад и до сих пор широко представлены на российском вторичном рынке.

Согласно информации издания, ключевая проблема сосредоточена в блоке цилиндров, поэтому простой заменой расходников не обойтись. В сервисах владельцам предлагают либо капитальный ремонт за большие деньги, либо контрактный двигатель, что часто еще дороже. Больше всего жалоб приходится на моторы объемом 2,0 и 2,4 литра. Под удар попадают седаны Elantra, Sonata, Optima и Cerato, хэтчбеки i30, Ceed и Soul, кроссоверы Tucson и Sportage, а также ранние Genesis.

Многие владельцы столкнулись с поломкой неожиданно при пробеге около 80 тыс. км. Причина – не стиль вождения, а инженерные решения. Слабое место системы: неэффективная смазка, из-за которой быстрее изнашиваются детали, и упрощенное охлаждение поршней без индивидуальных масляных распылителей. Катализатор с недолгим ресурсом также представляет опасность: когда его керамический наполнитель разрушается, частицы попадают в цилиндры и оставляют царапины.

Первые тревожные сигналы появились еще в период продаж Kia Sportage третьего поколения. Некоторые владельцы, не дожидаясь неприятностей, заранее удаляли катализатор, пытаясь сохранить мотор.