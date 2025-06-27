Названы самые привлекательные для молодежи работодатели Казани

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Компания СИБУР стала победителем конкурса «Работодатели Казани: выбор молодежи» в категории организаций с численностью свыше 500 сотрудников. Результаты конкурса, организованного мэрией Казани совместно с hh.ru, были подведены в экстрим-парке «УРАМ».

В 2025 году в голосовании приняли участие более 5 тысяч представителей молодежи, которые выбрали 11 наиболее привлекательных работодателей в трех категориях: компании с численностью до 100 сотрудников, до 500 и свыше 500 сотрудников.

Из 5 тысяч проголосовавших молодых казанцев 42% отдали предпочтение крупному бизнесу, 30% – малым компаниям, а 28% – среднему бизнесу. СИБУР был признан лидером в сегменте крупного бизнеса как наиболее узнаваемый и привлекательный работодатель для профессионального развития и реализации карьерных амбиций. Победителям награды вручил мэр Казани Ильсур Метшин.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

В столице Татарстана находится «Казаньоргсинтез» – одно из крупнейших предприятий СИБУРа. Общий годовой объем производства продукции превышает 1 млн тонн. «Казаньоргсинтез» – один из лидеров по синтезу полиэтиленов, единственный в России и странах СНГ производитель поликарбоната и сэвилена.

В 2024 году в Казани открыли центр экспертной поддержки бизнеса. В здании, расположенном рядом с «Казаньоргсинтезом», работают 700 специалистов, обеспечивающих реализацию непроизводственных функций предприятий группы. Центр объединяет ключевые направления – от логистики и снабжения до клиентского сервиса, экономики, юриспруденции и управления процессами.

В 2026 году в Казани завершится строительство центра исследований и разработок полного цикла, который сосредоточится на создании инновационных решений для нефтегазохимии, включая технологии переработки полимеров. Также начато строительство катализаторной фабрики, которая обеспечит полный цикл производства компонентов для отрасли.