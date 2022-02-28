Названы самые популярные у татарстанцев этнические виды спорта

Самым популярным этническим видом спорта на фестивалях «Этноспорт во дворах» с большим отрывом стало перетягивание каната. Также большой популярностью пользуются городки, игра «Тюбетейка» и кошки-мышки. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал координатор проекта «Этноспорт во дворах» Константин Пентегов.

«Вне конкуренции перетягивания каната, также много играют в городки, заводилу, кошки-мышки. Также детям очень нравятся чувашская игра „Небо и земля“, башкирская игра „Стрелок“. Именно эти активности получили наибольший отклик от наших участников, потому что они динамичные и подвижные, что очень нравится детям», — пояснил собеседник.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что более 4 тыс. татарстанцев поучаствовали в этноспортивных фестивалях во дворах.