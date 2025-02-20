Названы самые популярные у казанцев туристические направления на 23 февраля

Жители Казани предпочитают оставаться в родном регионе на предстоящие выходные, посвященные Дню защитника Отечества. Об этом «Татар-информу» рассказали эксперты сервиса онлайн-бронирования «Островок». Так, Республика Татарстан занимает второе место по популярности среди направлений, выбираемых казанцами для поездок 21-23 февраля (18% от всех бронирований).

Лидирует Москва (29%), а замыкают пятерку Санкт-Петербург (13%), Краснодарский край (6%) и Республика Башкортостан (5%).

В то же время, Казань пользуется повышенным спросом у туристов из других регионов. В топ-5 регионов, жители которых активно бронируют отели и апартаменты в Казани на 21-23 февраля, входят: Москва, Нижегородская область, Санкт-Петербург и Самарская область.

Это говорит о сохраняющейся привлекательности Казани как туристического направления, отмечают эксперты.