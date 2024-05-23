Названы самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в Набережных Челнах

Начальник Управления образования Набережных Челнов Рустем Хузин на онлайн-пресс-конференции рассказал, какие предметы для сдачи Единого государственного экзамена чаще всего выбирают челнинские выпускники.

«11-классники выбирают предмету по выбору — это обществознание, информатика, физика, химия и биология», — рассказал он.

Сегодня в Набережных Челнах проведен первый день сдачи ЕГЭ. В общей сложности его будут сдавать 1889 выпускников. В городе организовано 7 пунктов приема, еще один пункт предназначен для приема экзаменов у детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Исполкомом и образовательными учреждениями города сделано все, чтобы пункты работали бесперебойно, организовано. Идет взаимодействие со всеми службами, для того чтобы наши выпускники комфортно сдали итоговую аттестацию», — подчеркнул спикер.

Основной период ЕГЭ стартовал сегодня — с экзаменов по географии, литературе и химии. ЕГЭ по русскому языку пройдет 28 мая, по математике базового и профильного уровней — 31 мая.

Экзамен по обществознанию выпускники сдадут 4 июня, по истории и физике — 10 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам — 13 июня. Традиционно для проведения ЕГЭ по информатике и устной части экзамена по иностранным языкам проектом расписания предусмотрено по два дня. ЕГЭ по информатике планируется провести 7 и 8 июня, устную часть ЕГЭ по иностранным языкам — 17 и 18 июня.