Названы самые популярные начинки для блинов у татарстанцев в масленичную неделю

Самыми популярными начинками для блинов в масленичную неделю у татарстанцев стали ветчина с сыром, малина, а также блины без начинки. Такими данными с «Татар-информом» поделились аналитики «Яндекс Лавки».

В категории топпингов казанцы остались верны традициям: второй год подряд лидируют сметана и сгущенное молоко.

Спрос на готовые блины в Казани вырос на 54,7% в период Масленицы. При этом часть жителей предпочли печь блины самостоятельно — спрос на муку увеличился на 52,8% по сравнению с неделей до праздников.

Пик популярности блинов пришелся на 6–7 дни Масленицы, когда россияне традиционно готовятся к проводам зимы.