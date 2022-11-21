Названы самые интернет-активные города Татарстана

Лидерами по времени в Сети стали жители самого молодого города России. Ежемесячно абоненты в Иннополисе используют в среднем почти 36 Гб мобильных данных — это, к примеру, вес 18 фильмов в разрешении для смартфона. Эта цифра на 60% выше средней для городов региона, сообщают специалисты по big data МегаФона.

Как показывает обезличенная аналитика оператора, столица республики занимает лишь четвертую строчку рейтинга по использованию интернета на человека. К ноябрю топ-5 по объемам трафика выглядит следующим образом:

Иннополис — 35,7 Гб в среднем на пользователя;

Мамадыш — 28 Гб;

Нижнекамск — 26,6 Гб;

Казань — 25,6 Гб;

Альметьевск — 25 Гб.

Для сравнения: обычно горожане в Татарстане прокачивают по 22 Гб. В прошлом году показатель был ниже на 18% и составлял 19 Гб. Рейтинг выглядел похоже, однако вторую позицию занимала Казань, а третью — Агрыз.

А вот «пятерка» по количеству телефонных звонков кардинально отличается. Здесь в 2022 году впереди Нурлат, Болгар, Буинск, Тетюши и Чистополь. Если большинство жителей городов проговаривают в месяц 5 часов 8 минут, то общительные жители Нурлата — 9 часов 9 минут.

«Изменяя телеком-инфраструктуру городов, скорость при растущем трафике остается высокой. С начала года запуская новые телеком-объекты в Казани, Нижнекамске, Набережных Челнах, Бугульме, Нурлате, Буинске и Болгаре, обеспечили оптимальное качество покрытия», — отметил директор МегаФона в Татарстане Дмитрий Кузнецов.