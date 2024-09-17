Названы самые быстро регистрируемые сделки с недвижимостью в Татарстане

Сделки по проекту «Ипотека за 24 часа» стали самыми быстро регистрируемыми среди всех сделок с недвижимостью в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра РТ.

Так, при поступлении электронных обращений в рамках проекта «Ипотека за 24 часа» в течение суток рассматривается 97% от общего количества дел, при отсутствии замечаний – полный цикл составляет 3-5 часов.

Также названы самые востребованные у татарстанцев электронные услуги. По данным ведомства, наибольшую долю в электронной регистрации – 90% и более – составляют регистрации договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). В большинстве случаев застройщики подают документы только в электронном виде. За 8 месяцев 2024 в Росреестр Татарстана поступило более 13,4 тысяч ДДУ, из них 11,8 тысяч – в электронном виде.

Татарстанские компании-застройщики обладают высокой мотивацией цифровизовать свой бизнес-процесс и полностью поддерживают электронный способ подачи документов, сообщили в ведомстве. При этом заявления и документы, поданные на регистрацию последующих ДДУ в электронном виде, регистрируются в течение 3-х рабочих дней. Сроки регистрации первого ДДУ остались прежними - 7 дней. В целом общая доля электронных услуг в Росреестре Татарстана составляет почти 60%.

«В настоящее время приоритетной задачей Росреестра Татарстана является продвижение электронных услуг и развитие электронных способов взаимодействия со всеми участниками рынка недвижимости. Важнейшим направлением этой работы является цифровизация всех видов услуг, оказываемых нашей Службой. В настоящее время электронная регистрация – это самый быстрый и в то же время безопасный способ предоставления государственной услуги. Кроме того, это возможность подать документы в любой день и в любое время суток из любого региона РФ или другой страны», - отметила замруководителя Росреестра Татарстана Айназ Ахметова.