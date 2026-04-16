Происшествия 16 апреля 2026 17:47

Названы самые аварийные дороги в Татарстане

Фото: пресс-служба Правительства РТ

Наиболее аварийными в Татарстане являются автодороги Набережные Челны – Заинск – Альметьевск и Чистополь – Нижнекамск. На региональных трассах республики число погибших в ДТП увеличилось вдвое в сравнении с прошлым годом – с 18 до 36 человек. Об этом на заседании Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством Заместителя Премьер-министра Республики Татарстан – Руководителя Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан, заместителя председателя Правительственной комиссии Республики Татарстан по обеспечению безопасности дорожного движения Шамиля Гафарова сообщил врио главы ГАИ Татарстана Айрат Самигуллин.

«Обращаюсь к руководителям ОВД, на территории которых проходят эти дороги. Необходимо усилить контроль нарядами ДПС за соблюдением участниками дорожного движения ПДД и внести изменения в расположение комплексов фото- и видеофиксации. В частности, необходимо постоянно, в соответствии со служебными заданиями, отрабатывать участки, где фиксируется рост аварийности», – сказал Айрат Самигуллин.

Он отметил, что одним из инструментов профилактики нарушений правил дорожного движения являются приборы фотофиксации.

«На сегодняшний день чуть меньше тысячи комплексов обеспечивают безопасность дорожного движения на федеральных и региональных трассах, а также на дорогах местного значения», – добавил он.

